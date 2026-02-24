将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグ紅組が2月23日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）が羽生善治九段（55）に126手で勝利。永瀬九段のリーグ成績は2勝0敗、羽生九段は1勝1敗となった。【映像】永瀬九段がリーグ2連勝を飾った瞬間前期挑戦者の永瀬九段が、終盤の逆転でリーグ連勝を飾った。ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之五段（29）は、「相掛かりらしく中盤付近から一手一手が