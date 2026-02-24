【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 1−2 サンフレッチェ広島（2月22日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】奇跡のアクロバティッククリアフィールドプレイヤーが「ベストセーブ賞」を受賞するかもしれない。セレッソ大阪に所属するDF大畑歩夢が披露したライン上でのアクロバティックなクリアが話題を集めている2月22日に明治安田J1百年構想リーグ第3節・セレッソ大阪vsサンフレッチェ広島が行われた。開幕からチームとし