きょう（24日）未明、東京・瑞穂町の2階建てアパートの一室で火事があり、この部屋に住んでいるとみられる男性が死亡しました。きょう（24日）午前0時半ごろ、瑞穂町石畑の2階建てアパートの一室で火事がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など20台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元の部屋およそ10平方メートルが焼けました。火元の部屋の台所の近くで40代から50代くらいの男性が救助され、病