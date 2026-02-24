ドジャースのコナー・マクギネス投手コーチ補佐が23日（日本時間24日）、日本メディアの取材に応じ、先発に再挑戦する佐々木について「今は素晴らしい状態に見える。米国の野球への適応という意味でも成長が見える」と目を細めた。既に2度の「ライブBP」（実戦形式の打撃練習）に登板し、最速99マイル（約159・3キロ）を計測。直球、スプリットに次ぐ「第3の球種」として“ジャイロカッター”に取り組み投球の幅を広げている。