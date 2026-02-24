2025年移住希望地ランキング上位20都道県地方移住を支援する公益社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構」（東京）は、窓口訪問やセミナー参加を通じた2025年の移住相談件数が7万3003件だったと発表した。前年から18.3％増え、5年連続で過去最多を更新。窓口相談に来た人の移住希望先は2年連続で群馬がトップ。2位は栃木、3位は長野だった。窓口を利用した人を対象に複数回答で「移住希望地」を尋ね、1万3202人が回答した。