「最初に会ったのがいつだったか、記憶を辿っていっても、あまり思い出せないんですよね......」25年ほどの時をさかのぼり、記憶のなかの景色にその人を探すように、玉川裕康氏は