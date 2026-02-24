西部謙司が考察サッカースターのセオリー第88回エリオット・アンダーソン日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。来月末にサッカー日本代表が対戦するイングランドは、Ｗ杯予選を圧倒的な戦績で勝ち抜き本大会へ。ポイントとなったのは６番のポジションを務める23歳、エリオット・ア