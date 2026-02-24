途中出場で8回にダメ押し3ラン…新井宏昌氏が解説左腕を攻略した会心の一撃を評価しつつ、課題も的確に指摘した。ソフトバンクの秋広優人内野手が23日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた野球日本代表「侍ジャパン」との練習試合に途中出場。8回の打席で右翼席に豪快な一発を放った。8回2死一、二塁。サポートメンバーである左腕、広島・佐藤柳之介の145キロ直球を完璧に捉えた当たりは右翼席で弾んだ。現役時代に通算