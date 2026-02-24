それは、私の人生をもう一度、歩き出すための旅だった。雛倉さりえさんの約3年ぶりの新刊小説『レテの汀（みぎわ）』が2月19日に発売されました。発売を記念して、渡辺祐真さんによる書評「自分を支えにできない罪人はいかに救われるのか」を特別にお届けします。「弱さ」を見つめる作品エッセイや短歌がブームだと言われて久しい。その根底にあるのは、自分自身を足場にすることだ。自分の持つ苦しみ、家族の抱える不和、社会への