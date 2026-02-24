日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表し、ともに藤島部屋の藤青雲と藤凌駕が新入幕を果たした。藤青雲は熊本・文徳高から明大を経て、２０年に「凸版印刷」に就職。同社でアマチュア相撲を続けていたが、「仕事をしたまま後悔するより、夢を追いかけたい」と一念発起して藤島部屋に入門。２１年春場所の初土俵から力強い寄りを武器に白星を重ね、２３年夏場所で新十両。