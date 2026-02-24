今年も確定申告の季節がやってきました。溜まった領収書やレシートを前に「そろそろ着手しなければいけないけど、正直面倒だなぁ」と思っていたり、家計簿アプリを使ってみたものの、「結局、確定申告の煩わしさはあまり変わらないなぁ」と感じていたりする人は少なくないはず。でも、テクノロジーの進化を侮ることなかれ！ 家計簿アプリを使いこなせれば、確定申告の手間は劇的に減らせます。今回は、最新の家計簿アプリの機能や