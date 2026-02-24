サムシングフォーに着想を得て命名ベントレーモーターズ・ジャパンは、日本限定10台の特別仕様車『ベントレー・ベンテイガ・サムシングブルー・コレクション・バイ・マリナー』（以下ベンテイガSBC）を発表。2月21〜22日には六本木ヒルズ大屋根プラザで展示イベント、『ベンテイガ・サムシングブルー・コレクション―今を生きる女性のそばに―』を開催した。【画像】⽇本⼥性ならではの美意識、謙虚さ、奥ゆかしさを体