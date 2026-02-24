日産新型「フェアレディZ」発表前から販売店に動き2026年1月、日産が「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルを東京オートサロン2026で初公開。また、同年夏の発売が予定されていることも明らかになっています。長い歴史を持つスポーツカーが新たな仕様へ移行する見込みということもあり、正式発表前から注目が集まっています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“2