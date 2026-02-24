●午後から天気下り坂。ところどころで本降りの雨。これか出かける方は傘の用意を忘れずに●スギ花粉の飛散に要注意。雨が降り出すまでは入念な花粉症対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ この時間にかけて県内付近は落ち着いた空模様が続いていますが、大陸方面から大きくまとまった雲が接近してきています。 この雲は低気圧や前線によるもので、きょう24日(火)からあす25日(水)にかけて県内に近づく予想です。 この先、午後か