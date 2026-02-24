俳優の坂東龍汰（28）が22日、日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（毎週土曜後11：00〜後11：30）の公式インスタグラムに登場。父親との2ショットが公開された。【写真】「お父さんオシャレー」父親との“顔出し”2ショットが公開された坂東龍汰28日放送回では、坂東が登場。坂東が生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父とともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出る。インスタグラムでは「ニュ