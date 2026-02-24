ローソンはきょう24日から、日本航空（JAL）と共同開発したスイーツやフライドフーズ、菓子の計12品を全国のローソン店舗で発売する。JALグループの客室乗務員や機内食開発チームが監修し、地域食材や機内で親しまれている味を取り入れた異業種コラボ商品で、“美味しさとワクワク”を打ち出す。【写真多数】きょうから発売！ローソン×JALのコラボ商品の数々今回のコラボは、ローソン定番商品の「プレミアムロールケーキ」や