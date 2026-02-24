ミラノ・コルティナオリンピック、3つの銅メダルを獲得したスピードスケート・郄木美帆選手が姉の郄木菜那さんと今大会を振り返りました。郄木選手の姉・菜那さんは前回の北京五輪後に現役を引退。そこまでともに戦ってきた郄木選手にとっては、選手としての菜那さんがいない初めてのオリンピックとなりました。今大会、レース後など郄木選手にインタビューを行った菜那さん。「こんなに応援できる