正義を信じて声を上げたとき、人は守られるのか。それとも、組織に消されてしまうのか。フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第7話(3月10日放送)・第8話(同17日)に、俳優の堀未央奈がゲスト出演。都庁の不正を匿名で告発した職員を演じる。堀未央奈本作は、警視庁広報課を舞台に、事件の裏でメディア対応や情報統制に奔走する広報担当の刑事たちを描く完全オ