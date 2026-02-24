元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（50）の妻で、ファッションデザイナーのヴィクトリアさん（51）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新。ベッカムさんとの2ショットや、ゴージャスな真っ赤なドレスを着こなすショットを投稿した。「Date night」ヴィクトリアさんは「Date night」といい、セレブな雰囲気に包まれた夫婦2ショットや、真っ赤なドレスを着