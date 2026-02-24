釧路湿原で再発見された絶滅したと思われていた鳥 3000年前の自然を保つ大湿原 釧路市民は「釧路に湿原があるのではなく、湿原の中に釧路がある」と認識しており、どこに行くにも湿原を見ながら移動します。いわば、滋賀県民にとっての琵琶湖のようなものでしょう。 明治期、広大な釧路湿原の開墾は困難で、不毛の土地とされていました。しかし大正末期、絶滅したと思われていたタンチョウが再発見されたことで、その繁殖地