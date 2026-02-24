福岡県筑前町の大刀洗平和記念館で、ゼロ戦の名で知られる旧日本軍の零式艦上戦闘機三二型の補強・修復作業が行われています。機体の内部が特別公開されていて、多くの人が訪れています。■井手妃奈子記者「こちらが零戦三二型の機体です。今回、特別に機体の内部を確認することができます。」大刀洗平和記念館では、零式艦上戦闘機三二型を常設展示していますが、保存状態の確認や補強・修復のためエンジンや主翼などのカバӦ