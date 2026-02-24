ソニーが都内に設立したDigital Media Production Center ソニーが東京都内に「Digital Media Production Center」という施設を開設した。 アメリカ・イギリスには2010年代前半から設置されているものだが、日本には初めて設置され、世界でも3つ目となる。 アメリカ・イギリスに続き世界で3つ目の施設 ここは簡単にいえば、プロの映像制作者たちが制作を開始する前の段階で、最新の撮影技術や手法につい