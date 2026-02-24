佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』の公開日が5月22日に決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：丸山隆平、佐藤二朗主演映画『名無し』で巡査役にMEGUMI＆佐々木蔵之介も出演へ 佐藤が映画用に書いたもののお蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって世に出た同名漫画を映画化する本作は、数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描いたサイ