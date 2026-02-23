水晶体が白く濁る原因は主に加齢ですが、紫外線の影響も大きいとされています。紫外線を浴びることで水晶体が酸化し、白内障が進行するため、日差しが強い地域ほど発症率が高くなります。予防としては、サングラスを使用することが効果的なのだそうです。白内障の予防について安藤先生にお聞きしました。 編集部 水晶体が白く濁るのはどうしてなのでしょう？ 安藤先生 主に加齢ですが紫外線の影響も考えられています。水晶体は