セリエA 25/26の第26節 ボローニャとウディネーゼの試合が、2月24日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、シモン・ゾーム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）らが