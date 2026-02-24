プレミアリーグ 25/26の第27節 エバートンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、2月24日05:00にエバートン・スタジアムにて行われた。 エバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ム