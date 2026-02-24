明治3年まで活動していた、最新の忍者集団「早道之者」。近年、彼らに関する興味深い資料が次々と発見されている。ニンニンニン（2月22日）の忍者の日に因み、本稿では令和に残る「早道之者」の痕跡についてレポートしたい。（フリーライター友清 哲）伊賀と甲賀が連携して家康をサポートした説もある皆さんは「忍者」と聞くと、どのようなイメージを持つだろうか。 よもや巻物をくわえてどろんと化ける忍者を実在のものと信