国内で初めて商用運転を開始した五島市の「浮体式洋上風力発電所」。 その開所式が21日に行われ、石原環境相や岸田元首相など約60人が洋上からの視察を行いました。 石原宏高 環境相や岸田元首相ら、約60人を乗せた船が向かったのは… （戸田建設担当者） 「こちらが国内初の浮体式の洋上風力のファームです」 五島市崎山沖に浮かぶ、国内初の浮体式洋上風力発電所『五島洋上ウィンドファー