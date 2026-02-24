プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が“自己犠牲”の精神の必要性を改めて語りました。岡本和真選手がMLB・ブルージェイズへ移籍するなど、メンバーが入れ替わった今季のチームに「若い選手が多くなった」と語る阿部監督。「勝ち方を覚えることも大事だが、野球に対する取り組み方を重視していきたい」と現在のチームのテーマをあげます。阿部監督は「1年目は自己犠牲をテーマにして優勝できたが、2年目はそれがうまくできなくて勝て