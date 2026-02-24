私の趣味はダイビング。もう高齢なので、最近は家族に止められているが、数年前までは時々素潜りをしていた。宮島の近くの大野町（現廿日市市）に姉の嫁ぎ先があり、アサリの養殖や漁業をやっていた。私も時々一緒に船に乗せてもらい、海に潜って、魚や貝を捕っていた。家に持って帰ると家族は大喜び。取れたてで味は格別だった。東京教育大学に通っていた時も、帰郷時に潜って魚や貝を捕り、東京に持って行ってみんなで食べた