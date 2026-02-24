【取材の裏側現場ノート】ＷＢＣに向けた侍ジャパン事前合宿は連日、大勢のファンとメディアを集める大盛況。それでも個人的には、ある選手の不在を思うとどうしても感傷的な気分になってしまう。宮崎の地で伝え聞いた阪神・石井大智投手（２８）のアキレス腱断裂の報はあまりにもショッキングだった。秋田高専→四国独立ＩＬ高知→ドラフト８位入団という叩き上げの経歴は、野球エリートぞろいの代表内では際立って異質。「そ