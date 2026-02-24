「ボーカルが坊主頭になれば良い」「目標は当然、満席ですよ！『大きな玉ねぎ』のある武道館は、僕たちにとって特別な場所ですから」こう感慨深げに語るのはロックバンド『爆風スランプ』のボーカル、サンプラザ中野くん（65）だ。一昨年８月にデビュー40周年を迎え再集結した『爆風スランプ』は、今年８月に35年ぶりとなる東京の日本武道館（千代田区）でのコンサート開催が決定した。武道館は『爆風スランプ』やファンにとって″