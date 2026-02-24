モットーは「昭和の猛練習」「量をやるから、初めて質も生まれる。今どきは量より質だと言われますが、一回でいいから死ぬほどバットを振るという経験を、選手たちにしてほしいと思ったのです」昨季最下位に終わったロッテ。再建の切り札として投入されたのは、サブロー新監督（49）だ。モットーに掲げるのは「昭和の猛練習」である。「理由はいくつかあります。僕は昨季途中までの２年半、二軍監督を務めていました。近頃はメジャ