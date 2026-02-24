女子高生を樹海に連れ込み死なす「死ぬのが怖い自殺願望って、どういう意味ですか」SNSで知り合った女子高生と「一緒に自殺する」と約束した男は、裁判官のこの質問に黙り込み、答えることができなかった。埼玉県内に住む女子高生Aさん（当時17）を’25年６月８日に富士の樹海に誘い出し自殺の手助けをしたとして、未成年者誘拐と自殺幇助の罪に問われていた岐阜県美濃加茂市の無職・覚間悠仁（かくま・ゆうと）被告（22）。２月13