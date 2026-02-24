お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希と酒井健太が、25日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】アルピー平子芸能界入りのきっかけとなった名優 今年結成20年という記念の年に、番組初登場。アルコは同じ事務所の先輩後輩として出会い、同時期に解散したことがきっかけでコンビを結成した。 平子は両親が好きだった渥美清さんに影響を受け、芸人を目指した