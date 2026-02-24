豊嶋花 俳優の豊嶋花が、日本テレビで現在放送中のドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜24時24分〜）に出演。3年前に亡くなった母が開店したおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校2年生のヒロイン・白瀬小春を演じる。豊嶋といえば、ベビーモデルとして１歳で芸能界入りし、NHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』『あまちゃん』『ごちそうさん』と3作に出演した実力派。近年ではドラマ『大豆田とわ子と