今日24日は、西から天気が下り坂となるでしょう。九州は昼頃から雨が降り出し、夜遅くには関東周辺まで雨雲が広がりそうです。最高気温は昨日23日より低くなりますが、この時期としては高いでしょう。西から天気下り坂今日24日は低気圧や前線の影響で、西から天気が下り坂となるでしょう。九州は昼頃から雨が降り出し、夕方以降は中国・四国にも雨の範囲が広がります。局地的に雨脚が強まり、九州は雷雨や激しい雨の降ることがある