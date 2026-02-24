愛知県瀬戸市に住む鈴木ゆかりさん（50）。自宅で7匹のネコと暮らしています。猫との出会いは、少し変わったもので… 【写真を見る】元警察官の50歳女性 警察を辞め一軒家を購入しペットホテル開業 “落とし物”として出逢ったネコを迎え入れたのがきっかけ （鈴木ゆかりさん）「ハナコちゃんは15歳で、私が豊田警察署の時に拾得（落とし物）としてやってきた子です」 鈴木さんは元愛知県警の警察官。落とし物として出逢った飼