AmazonのスマートドアベルやセキュリティカメラブランドであるRingは、AIによる画像処理やAlexaを用いた応答機能などを搭載した製品を展開しています。海外メディアの404 Mediaが入手したRingの社内メールにより、Ringが展開する迷い犬捜索機能は「地域の犯罪をゼロにする」ために拡張される予定であることが判明しました。Leaked Email Suggests Ring Plans to Expand ‘Search Party’ Surveillance Beyond Dogshttps://www.404m