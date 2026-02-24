◆第２８回かきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日、名古屋競馬・ダート１５００?、良）好メンバーがそろった第２８回かきつばた記念・Ｊｐｎ３は、１２頭（ＪＲＡ５、地方７）で争われ、１番人気のダノンフィーゴ（川田）が３馬身差をつける完勝で重賞初制覇を飾った。ＪＲＡではＧ１・２３勝を含む重賞８０勝をマークしている友道調教師は、交流重賞初タイトル。ＪＲＡ勢は４年連続勝利となった。初の名古屋でも高い適応力を