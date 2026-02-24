◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３０回前編木村悠元ＷＢＣ世界ライトフライ級チャンピオンの木村悠（４２）は、現役時代に専門商社に勤務しながら世界王者になった数少ないサラリーマンボクサーだ。競技に専念するために仕事を辞める選手が多い中、あえてサラリーマンとボクサーという二刀流を貫き、世界の頂点に立った。「仕事をしていなければ世界チャンピオンにはなっていなかった」という午