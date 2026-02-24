ドジャースの佐々木朗希投手が２３日（日本時間２４日）、ブルペンに入り２８球を投げた。打席にはダミー人形が置かれ、投球後にはアシスタント投手コーチと何度もハイタッチを交わした。Ｃ・マクギネス・アシスタント投手コーチは状態の良さを強調。昨春との比較を問われると「素晴らしかった。昨年のスプリングトレーニングと比較しても、今は信じられないほど力強く見える」と評価。「積み重ねてきた、あらゆる取り組みが素