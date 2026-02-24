俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤二朗が初の漫画原作に挑み、脚本・主演を務める、映画『名無し』の公開日が5月22日に決定した。さらに、佐藤演じる未曾有の怪物“名無し”の姿が初めて明らかになる特報映像、場面写真、佐藤をはじめ丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介のコメントが一挙解禁となった。【動画】佐藤二朗演じる“名無し”の姿を初披露本作は、佐藤が約5年前に執筆したオリジナル脚本を原作に、永田諒の作