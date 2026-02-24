個人タイトルよりも、狙うはレギュラーシーズンの首位通過。選手兼監督は、はっきりとそう言い切った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）がトップを獲得。TEAM雷電・黒沢咲（連盟）が大きく先行するも、オーラスの親番で高打点を連発し逆転した。滝沢はこれで個人13勝目。同じ勝ち星で並ぶEX風林火山・永井孝典（最高位戦）よりも試合数が少なく、滝沢が首位に立った。【映像