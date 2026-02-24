ロックバンド・HOUND DOGの大友康平が21日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演。妻とのなれ初めを明かした。【番組カット】メッセ黒田＆ノンスタ井上とクレープを楽しむ大友康平古きよき町並みが今も残る下町風情あふれる大阪・寺田町で、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有とゲストの大友、NON STYLEの井上裕介が街ブラ。「丸安洋傘株式会社」に立ち寄った後、ぶらぶらと街を歩く3人。