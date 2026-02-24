WHO＝世界保健機関は、2025年のウクライナでの医療関係への攻撃が過去最多となり、前の年に比べて約20％増加したと発表しました。WHOによりますと、2022年のロシアによる全面侵攻開始以降、医療従事者や医療施設などに対して少なくとも2881件の攻撃が確認されたということです。この4年間で医療従事者と患者あわせて233人が死亡、930人が負傷したとし、これらの攻撃は国際人道法に違反すると非難しました。テドロス事務局長は「病