愛犬を亡くしてからペットロスで元気がなくなってしまったお父さん。そんなお父さんのために、子供たちがサプライズで子犬をお迎えすることに！その様子がTikTokに投稿されると10万回再生され、「素敵なサプライズで感動しました」「父ちゃんの心境思うと泣けてきた」「涙が止まりません」などの声が寄せられました。 【動画：父が愛犬を亡くし、ペットロスに…子供たちが内緒で『子犬をお迎えした』結果→もらい泣きする光景】