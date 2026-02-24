◆米大リーグオープン戦ブルージェイズ３―４メッツ（２３日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、本拠でのオープン戦（対メッツ）に「６番・三塁」で先発。両軍無得点で迎えた２回１死一塁、ＷＢＣ米国代表で、昨年１２勝８敗の右腕ホームズから、”メジャー１号”となる先制２ランをバックスクリーンに叩き込んだ。期待のルーキーのオープン