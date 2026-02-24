【ロンドン＝市川大輔】英国のピーター・カイル・ビジネス貿易相は２３日、トランプ米大統領が各国・地域に１５％の追加関税を課すことに関し、「企業のさらなる不確実性について懸念を表明し、既存の合意を尊重する必要性を米国に伝えた」とコメントした。読売新聞の取材に対して明らかにした。英国は昨年５月、米国が貿易相手国と進めていた「相互関税」の交渉で初めて合意した。米国の対英貿易が黒字だったため、相互関税率