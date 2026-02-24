チームを移籍するとファンからブーイングを受ける選手が少なくないなかで、大谷翔平はいまも古巣のファンから愛され続けている。その理由は、ドジャースの入団会見で大谷が語った言葉から垣間見える。敵すらも味方に変える言葉の使い方を、大谷の会見から学ぶ。※本稿は、作家の西沢泰生『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？仕事にも人生にも効く大谷イズム・クエスチョン57』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。ファン